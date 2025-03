Concorso Ispettorato del lavoro: il 9 aprile test unico in cinque città

Si avvicina il concorso per potenziare l’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro con 750 unità di personale non dirigenziale, da contrattualizzare a tempo indeterminato e inquadramento nell’area funzionari, “famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza” nelle sedi di tutta Italia. La prova scritta, informa l’Ispettorato, si svolgerà il prossimo 9 aprile 2025 in cinque città. Lo scorso 7 marzo l’Ispettorato ha definito la composizione sia delle commissioni giudicatrici...

