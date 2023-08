Concorso valido anche se i quesiti non sono inediti di Pietro Alessio Palumbo

Non è comunque possibile determinare quali candidati siano effettivamente avvantaggiati dalla circostanza









Nella vicenda affrontata dal Tar Lazio Roma (sentenza n. 12002/2023) un concorrente denunciava la natura non inedita di parte dei quesiti somministrati al concorso: che per conseguenza era invalido. Ma secondo il Tar capitolino in tali circostanze è il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale o meno non potendo l'identità di alcuni solamente dei test proposti avere effetto invalidante. E poi, a ben vedere, non è comunque possibile determinare quali candidati siano effettivamente...