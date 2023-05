Condanna per danni al Comune che non reintegra l'assessore illegittimamente revocato di Michele Nico

Link utili Tar Campania, Napoli, Sezione I, sentenza del 17 apirle 2023, n. 2339 Campania

Va risarcito un importo pari alle indennità di funzione, oltre a rivalutazione monetaria, spettate per tutto il periodo di mancato esercizio dell'incarico









Il Comune che non consente la ripresa dello svolgimento delle funzioni all'assessore ingiustamente revocato si espone a responsabilità civile per danno a terzi, e deve risarcire un importo pari alle indennità di funzione, oltre a rivalutazione monetaria, che sarebbero spettate al soggetto leso per tutto il periodo di mancato esercizio dell'incarico. Lo ha stabilito il Tar Campania, Sezione I, con la sentenza n. 2339/2023.

Il fatto

Con decreto del 9 marzo 2020 il presidente della prima municipalità...