Condono in aree tutelate, il nulla-osta va chiesto anche se il vincolo è successivo alla costruzione

In caso di richiesta di condono in area tutelata il nulla osta all’autorità di gestione deve essere richiesto anche quando il vincolo è stato apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva. In questo caso è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie «discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio». Con questa motivazione il Tar della Sicilia, con la sentenza 01345/2024 ha accolto il ricorso di due ricorrenti per l’annullamento «dell’inginuzione...