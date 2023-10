Condono, giusto dare ragione al proprietario se la Pa non collabora di Davide Madeddu

Tar Sardegna: in caso di inerzia del Comune possono essere «dati per provati» i fatti affermati dal ricorrente, sempre che non siano in contrasto con le norme

In un procedimento relativo a istanza di condono, se l’amministrazione pubblica non è collaborativa con il giudice amministrativo, possono essere «dati per provati» i fatti affermati dal ricorrente, sempre che non siano in contrasto con le norme. È una delle motivazioni con cui il Tar di Cagliari, con la sentenza 730/2023, ha accolto il ricorso di una persona contro il Comune di Monserrato in merito a una istanza relativa a una richiesta di condono negata.

Tutto nasce quando il Comune emana un’ordinanza di demolizione di opere e manufatti « realizzati e installati in assenza di permesso di costruire». C’è il ricorso al Tar. Il tribunale ritiene che lo «stato degli atti» non consenta una «esaustiva comprensione della vicenda in esame». Tutto è legato all’affermazione dei ricorrenti di aver ottenuto «a seguito di istanza di condono presentata in data 30 aprile 1986, la concessione edilizia in sanatoria nel marzo 1991 per lavori di sopraelevazione del fabbricato». Il Tribunale rileva che «di tale provvedimento di condono non è fatta menzione nell’ordine di demolizione impugnato, sicché non è dato comprendere se le opere sanate sono rimaste escluse dall’ordine ripristinatorio». Quindi, per meglio comprendere la vicenda, il Tribunale dispone l’acquisizione di una relazione dettagliata sull’intera vicenda che riguarda il fabbricato. Il tutto con un termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. In tribunale non arriva alcuna relazione, come si legge nella sentenza, e quindi viene reiterata la richiesta. Solo dopo alcuni mesi arriva la risposta.

«Le esigenze istruttorie che avevano determinato i provvedimenti ordinatori precisati in narrativa nascevano dal rilievo che nell’atto introduttivo del giudizio si evidenziava che in relazione al fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione impugnato erano state presentate 2 istanze di sanatoria di cui non risultavano considerati gli esiti al momento dell’adozione del provvedimento di ripristino (invero una delle due non risultava neppure definita) - si legge nel dispositivo -. Non risultava dunque agevolmente comprensibile la portata del provvedimento impugnato, che evidentemente non avrebbe potuto legittimamente coinvolgere nell’ordine di demolizione le opere che avevano beneficiato della sanatoria». Quindi la richiesta al comune. « Al primo ordine istruttorio, rimasto ineseguito, è seguita la reiterazione dello stesso con assegnazione di un nuovo termine per l’adempimento - si legge ancora -. L’amministrazione comunale non ha dato alcun riscontro alla richiesta istruttoria sopra ricordata. Di qui l’accoglimento del ricorso».

I giudici ricordano che, come da orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso dal Collegio, «il comportamento processuale dell’Amministrazione non può non assumere rilievo, ai fini della decisione della causa in quanto la giurisprudenza ha più volte confermato la piena applicabilità di dette disposizioni in seno al processo amministrativo, qualora la pubblica amministrazione sia stata ripetutamente, e vanamente, compulsata dal giudice amministrativo a prendere posizione sui fatti di causa». Non solo, i magistrati amministrativi sottolineano anche che «il comportamento processuale dell’amministrazione, che, sottraendosi all’onere di cooperazione leale e fattivo con il giudice in ordine all’acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa». E inoltre «il comportamento processuale dell’amministrazione che, sottraendosi all’onere di cooperazione con il giudice amministrativo omette ingiustificatamente di depositare atti che da questi sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa è valutabile, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove le conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa». Ricorso accolto e spese a carico dell’amministrazione comunale.