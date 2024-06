Condono, niente silenzio-assenso con documentazione incompleta

In caso di documentazione incompleta relativa a una richiesta di condono, non può formarsi il silenzio assenso. Con questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza n.12273/2024 ha respinto il ricorso di due persone che avevano presentato istanza contro il comune di Roma per per l’accertamento del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata in data 7 agosto 1986 e per il risarcimento dei danni derivanti dal silenzio.

La vicenda ha inizio nel 1986 quando la madre dei ricorrenti, all’epoca...