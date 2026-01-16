Conferenza di servizi, con il decreto Pnrr diventa strutturale il modello accelerato
A regime le riunioni «fast track» sperimentate dal 2020: pareri con termini ridotti a 30 e 45 giorni, riunioni solo online e obbligo di dissenso costruttivo
La conferenza di servizi accelerata diventa una regola stabile dell’ordinamento e non più un’eccezione legata alla stagione emergenziale. È questa una delle novità di maggiore impatto contenute nella bozza di decreto-legge messa a punto dal Governo per imprimere un’ulteriore accelerazione agli investimenti del Pnrr e, più in generale, ai procedimenti autorizzativi che ruotano attorno alle opere pubbliche e private di maggiore rilevanza.
Il provvedimento, destinato all’esame di uno dei prossimi Consigli...