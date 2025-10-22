Conferenza Stato-città, ai Comuni 100 milioni di euro per l’assistenza dei minori allontanati
La somma consente però di coprire solo il 22% della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni, pari a circa 460 milioni nel 2024
La Conferenza Stato-città ha sancito l’intesa sullo schema di decreto di riparto del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il fondo
L’ultima legge di bilancio, la n. 207/2024, ha istituito al comma 759 un fondo nello stato di previsione del ministero dell’iIterno, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni ...
