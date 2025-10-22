Fisco e contabilità

Conferenza Stato-città, ai Comuni 100 milioni di euro per l’assistenza dei minori allontanati

La somma consente però di coprire solo il 22% della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni, pari a circa 460 milioni nel 2024

di Amedeo Di Filippo

La Conferenza Stato-città ha sancito l’intesa sullo schema di decreto di riparto del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il fondo

L’ultima legge di bilancio, la n. 207/2024, ha istituito al comma 759 un fondo nello stato di previsione del ministero dell’iIterno, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni ...

Correlati

Legge
L’elenco degli enti beneficiari con l’assegnazione delle risorse

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità