Appalti

Confini più definiti per il risarcimento sull’affidamento

La domanda del privato compete alla giurisdizione del giudice ordinario

di Roberto Giovagnoli *

Con la sentenza 26080/2025, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che, fuori dalle materie indicate dall’articolo 133 del Codice del processo amministrativo, nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento sulla legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato compete alla giurisdizione del giudice ordinario: viene in rilievo la lesione non di ...

Gli ultimi contenuti di Appalti