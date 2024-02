Congruità, cambiano le quote minime per i lavori specialistici

Per alcune categorie di specialistiche vengono ritoccate le quote di incidenza della manodopera ai fini della verifica della congruità, e relativo rilascio del Durc on line. Lo comunica la Commissione nazionale paritetica delle casse edili. Il ritocco ha il suo fondamento nel nuovo accordo che è stato sottoscritto il 30 gennaio scorso tra le nove associazioni datoriali dell’edilizia e i tre sindacati di settore. Con l’accordo sono state appunto integrate e modificate le percentuali di incidenza minima...

