Congruità in edilizia, non rilevano né i costi di conferimento in discarica né il nolo dei ponteggi

Sui costi della congruità in edilizia - ai fini del rilascio del Durc - non rilevano né i costi per il noleggio di ponteggi, né quelli relativi al conferimento in discarica dei materiali. Lo precisa la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili nelle ultime risposte alla Faq pubblicate il 17 gennaio. Quanto alle impalcature, si precisa che «il mero costo del noleggio dei ponteggi non rileva nel costo dei lavori edili». Molto più importante la precisazione sui materiali di scarto perché la...

