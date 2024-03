Congruità nei lavori, arrivano le sanzioni ma è caos sulle soglie

Sanzioni per i committenti che non richiedono il Durc di congruità prima di effettuare l’ultimo pagamento degli interventi. Ma solo sopra i 500mila euro nei lavori privati (quindi, nei cantieri condominiali) e i 150mila euro in quelli pubblici.

Il decreto Pnrr (Dl n. 19/2024, articolo 29), nella sezione dedicata al contrasto al lavoro irregolare, interviene anche sulla materia della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in cantiere, rispetto al valore delle opere. E attiva...