Amministratori

Consiglieri comunali, margini stretti per impugnare le delibere

Può essere riconosciuta solo in caso di erronee modalità di convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, inosservanza del deposito della documentazione necessaria e non per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto

di Amedeo Di Filippo

La sezione di Salerno del Tar Campania circoscrive, con la sentenza n. 1920/2025, i casi in cui sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare le deliberazioni dell’organo di appartenenza.

La legittimazione

Un consigliere comunale ha impugnato le delibere con cui il consiglio ha approvato le verifiche...

