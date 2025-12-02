Consiglieri comunali, margini stretti per impugnare le delibere
Può essere riconosciuta solo in caso di erronee modalità di convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, inosservanza del deposito della documentazione necessaria e non per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto
La sezione di Salerno del Tar Campania circoscrive, con la sentenza n. 1920/2025, i casi in cui sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare le deliberazioni dell’organo di appartenenza.
La legittimazione
Un consigliere comunale ha impugnato le delibere con cui il consiglio ha approvato le verifiche...