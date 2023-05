Consip, 49 gare realizzate per un valore bandito di 15,5 miliardi a supporto dei progetti Pnrr delle Pa di Daniela Casciola

Già attivati contratti «pronti all'uso» su 38 iniziative (e un totale di 144 lotti), per un valore complessivo di 13,3 miliardi









Al 31 marzo 2023, sono 49 - per un valore di 15,5 mild (e un totale di 198 lotti) - le gare realizzate da Consip per garantire alle Pa contratti di acquisto funzionali anche ai progetti del Pnrr e del Pnc.

Tutte iniziative che recepiscono nella documentazione di gara o nella fase post gara i requisiti Dnsh (Do No Significant Harm per l'impatto ambientale) e quelli sulla tutela della parità di genere).

La maggior parte delle iniziative di gara (32 su 49 totali) si concentra nel settore ICT (tra queste...