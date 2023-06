Consip, al via due nuove gare per la digitalizzazione da 1,4 miliardi di Daniela Casciola

Le iniziative sono utilizzabili anche per gli acquisti finalizzati ai progetti Pnrr e rientrano fra le gare strategiche previste del Piano triennale per l'informatica nella Pa









Consip ha pubblicato due nuove gare destinate a dare continuità all'offerta di contratti «pronti all'uso» per servizi strategici Ict, finalizzati alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni:

• Servizi applicativi di Data management e servizi di PMO (ed.2): che ha per oggetto servizi applicativi e professionali per la realizzazione di soluzioni informatiche di valorizzazione del patrimonio informativo delle Pae di modelli dati di supporto ai processi decisionali;

• Servizi di Digital transformation...