Consip, al via il nuovo Bando “Start-up innovative” sul MePa
Uno strumento per rendere più innovativi gli acquisti delle amministrazioni attraverso l’offerta delle Pmi specializzate in soluzioni tecnologiche avanzate
Pubblicato il nuovo Bando “Start-up innovative” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) con l’obiettivo di favorire l’innovazione negli acquisti delle amministrazioni pubbliche valorizzando competenze e creatività delle piccole e medie imprese specializzate in soluzioni tecnologiche avanzate.
Un nuovo strumento che – in linea con gli obiettivi del Piano industriale 2025-28 – amplia l’offerta dei mercati digitali ai principali settori di innovazione: Green, Sostenibilità e Inclusività...