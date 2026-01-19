Consip, al via il nuovo bando veicoli del sistema dinamico di acquisto della Pa

È stato pubblicato il nuovo bando veicoli del sistema dinamico di acquisto della Pa (Sdapa) – con un valore complessivo di appalti pubblicabili pari a 2 miliardi di euro – sviluppato da Consip per ampliare e completare le soluzioni per l’acquisto e il noleggio di mezzi per la mobilità pubblica.

Il bando – della durata di quattro anni – si inserisce nell’evoluzione dell’offerta di Consip, in coerenza con gli indirizzi del Piano Industriale. Grazie al nuovo strumento le Pa potranno dotarsi di veicoli...