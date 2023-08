Consolidato, le rettifiche sotto la lente dei revisori di Andrea Biekar

A supporto lo schema di relazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili









Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato lo schema di relazione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato per l'esercizio 2022 (Nt+ Enti locali & edilizia del 31 luglio). A supporto del documento, viene anche fornita una check list contenente i controlli utili per i revisori. Il documento rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta il principale responsabile dell'adempimento...