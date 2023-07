Consolidato, verifica anche delle procedure di controllo sugli organismi partecipati di Corrado Mancini

La norma impone all'ente socio di definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle partecipate non quotate









Non sono ancora archiviati gli adempimenti di fine luglio: assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio, Documento Unico di Programmazione 2024-2025 che già, negli uffici di ragioneria degli enti locali, si lavora la bilancio consolidato in scadenza il prossimo 30 settembre.

Il bilancio consolidato 2022 che non presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dell'esercizio precedente rappresenta sempre un'occasione per l'ente e l'organo di revisione per analizzare l'efficacia delle procedure...