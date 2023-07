Consorzi di bonifica, niente nomina a presidente per chi è stato condannato in primo grado di Mau.S.

Link utili Anac, delibera del 20 giugno 2023 Delibera

L'Anac ribadisce l'inconferibilità dopo la sentenza del tribunale









L'incarico di Presidente del Consorzio di bonifica, in quanto ente pubblico, non può essere conferito a chi ha subito una condanna in Tribunale con pena accessoria dei pubblici uffici.

Lo ha ribadito l'Autorità Anticorruzione, intervenendo con la delibera n. 290 del 20 giugno 2023, sul caso di un ente di bonifica dei bacini meridionali di una Regione del Meridione.

In base al decreto legislativo n. 39/2013, ricorda l'Anac, «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato...