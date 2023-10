Consorzi di Comuni, assunzioni di assistenti sociali in deroga al tetto di spesa del personale di Arturo Bianco

Link utili Corte dei Conti Lazio, parere n. 136/2023 Corte dei Conti

Corte dei Conti Lazio, parere n. 38/2023 Corte dei Conti

Ne consegue un forte stimolo a che gli enti possano rafforzare i propri organici con personale qualificato









Gli oneri che i consorzi di Comuni sostengono per le assunzioni di assistenti sociali e che sono finanziati da parte del ministero del Lavoro devono essere considerati in deroga alla spesa del personale ed alle capacità assunzionali. È questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 136/2023.

Siamo in presenza di una lettura assai importante: essa estende a tutti gli enti locali le regole che il legislatore ha dettato in modo espresso per i Comuni, per le Regioni, per le Province e per le Città metropolitane. Essa consente a queste amministrazioni di ampliare il numero delle proprie assunzioni di assistenti sociali in modo da migliorare la qualità dei propri servizi per le fasce deboli e marginali delle comunità.

Si deve ricordare che la stessa sezione regionale di controllo, con la deliberazione n. 38/2023, ha chiarito che le Unioni di comuni possono, sempre che siano titolari della funzione, utilizzare le risorse derivanti dai trasferimenti dei comuni di quote del fondo di solidarietà per le assunzioni di assistenti sociali. Anche in questo caso siamo in presenza di una lettura estensiva del dettato legislativo, che consente alle Unioni e, di conseguenza, anche ai consorzi di effettuare assunzioni del personale qualificato per i servizi sociali.

Dall’insieme della possibilità per i consorzi e per le unioni della deroga dal tetto di spesa del personale e della possibilità di utilizzare le risorse dei Comuni, deriva un forte stimolo alle assunzioni di assistenti sociali, nonché utilizzando le risorse del fondo povertà anche di altro personale per i servizi sociali.

La prima indicazione contenuta già nella premessa della deliberazione dei giudici contabili laziali n. 136/2023 è che il legislatore, con l’articolo 33 del decreto legge 34/2019, ha ampliato le capacità assunzionali delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane sostituendo al turnover, cioè alla mera sostituzione dei cessati, la sostenibilità finanziaria, che si misura con il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti.

Sempre in premessa viene chiarito che l’articolo 57, comma 3 septies, del decreto legge 104/2020 ha stabilito l’esclusione dalla spesa del personale e dalle entrate correnti delle risorse destinate espressamente da disposizioni di legge al finanziamento delle assunzioni di personale, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato: ne deriva la neutralizzazione degli effetti, quindi un forte stimolo a che gli enti possano rafforzare i propri organici con personale qualificato. Questa esclusione è stata espressamente estesa dal legislatore alle assunzioni i assistenti sociali finanziate dal ministero del Lavoro.

La conclusione è che tutti gli enti territoriali, e non solo quelli espressamente indicati dal legislatore, possono utilizzare tale disposizione. Si perviene a questa conclusione perché la volontà normativa va nella direzione di stimolare le assunzioni da parte delle amministrazioni locali sia in termini complessivi, sia in modo particolare per specifiche tipologie professionali.