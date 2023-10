Consorzi stabili, il «cumulo alla rinfusa» dei requisiti vale anche per i lavori di Roberto Mangani

Il tema della qualificazione dei consorzi stabili, da sempre molto dibattuto, sembra aver trovato una sua definizione a seguito delle disposizioni contenute in materia nel Dlgs 36/2023, come emerge anche dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 8767 del 9 ottobre 2023.

La questione centrale su cui da anni si incentra il dibattito riguarda i limiti di ammissibilità del così detto cumulo alla rinfusa ai fini della qualificazione dei consorzi stabili.

In estrema sintesi, la questione può essere così sintetizzata: se ai fini della qualificazione il consorzio stabile debba possedere i relativi requisiti in proprio o alternativamente gli stessi debbano essere posseduti integralmente dall’impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni; ovvero se il consorzio si possa qualificare cumulando i requisiti posseduti da tutte le imprese consorziate, e quindi attraverso tale cumulo possa partecipare alle gare ed eseguire le prestazioni direttamente, ovvero tramite una o più imprese consorziate ancorchè non in possesso in via autonoma e integrale dei requisiti di qualificazione.

L’orientamento che negli ultimi tempi aveva assunto carattere prevalente – ma sempre con una significativa parte della giurisprudenza in senso opposto - era quello di ammettere il cumulo alla rinfusa in via generalizzata, cioè per tutti indistintamente i requisiti di qualificazione.

Questo orientamento ha ricevuto conferma dalle disposizioni contenute nel Dlgs 36, e ciò non solo in relazione alle situazioni future – cioè quelle che si concretizzano successivamente all’entrata in vigore di tali disposizioni – ma anche a quelle passate, sorte cioè sotto la vigenza del D.lgs. 50/2016.

La qualificazione dei consorzi stabili nel Dlgs 50

L’articolo 47 del D.lgs. 50 – nella sua ultima versione, modificata a seguito di interventi normativi che si sono innescati (in maniera non sempre lineare) nella formulazione originaria – conteneva al suo interno due disposizioni che apparivano a una prima lettura non pienamente coerenti.

Il comma 1 stabiliva che i requisiti di qualificazione dovevano essere posseduti dai consorzi stabili con le modalità previste dal Codice, ad eccezione di quelli relativi alle attrezzatture e mezzi d’opera e all’organico medio annuo per i quali era ammesso il cumulo in capo al consorzio di quelli posseduti dalle imprese consorziate. La previsione, attraverso la distinzione tra gli specifici requisiti indicati e gli altri, sembrava quindi ammettere il cumulo alla rinfusa in via limitata solo per i primi, senza possibilità di estensione generalizzata.

Diverso appariva il tenore del comma 2 – bis, introdotto in un secondo momento. Con esclusivo riferimento all’affidamento di servizi e forniture – e quindi con esclusione dei lavori – veniva previsto che la qualificazione dei consorzi stabili doveva essere valutata in relazione all’effettiva esistenza dei requisiti in capo alle singole imprese consorziate. Ammettendo quindi il principio del cumulo alla rinfusa in relazione a tutti indistintamente i requisiti di qualificazione. Proprio la contraddittorietà tra le due previsioni aveva dato luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il primo restrittivo e il secondo estensivo.

Per superare il contrasto interpretativo è intervenuto il Dlgs 36 che contiene, nell’ambito delle disposizioni transitorie e di coordinamento, una specifica previsione che ha la funzione di interpretazione autentica.

L’articolo 225, comma 13 prevede infatti che l’articolo 47, comma 2 – bis va interpretato nel senso che – sempre negli appalti di servizi e forniture – la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di qualificazione va valutata in relazione alla verifica in merito all’effettiva sussistenza di tali requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara ai fini dell’esecuzione delle prestazioni.

In sostanza, nel ribadire quanto già previsto dal comma 2 – bis – con la sola specifica secondo cui i requisiti non devono essere necessariamente posseduti dai consorziati designati – la norma interpretativa opta per l’applicazione generalizzata del principio del cumulo alla rinfusa, ritenendolo quindi prevalente rispetto alla previsione apparentemente dissonante contenuta al precedente comma 1.

Occorre peraltro ricordare che proprio nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 8767/2023 si afferma la piena legittimità della norma di interpretazione autentica e del suo valore retroattivo, essendo la stessa finalizzata esclusivamente a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, scegliendo una delle possibili opzioni interpretative senza tuttavia alterarne o integrarne il contenuto precettivo.

Resta tuttavia una questione non secondaria che va chiarita per definire concretamente l’effettivo ambito applicativo del principio del cumulo alla rinfusa.

Il comma 2 – bis – oggetto di interpretazione autentica – si riferisce infatti esplicitamente agli appalti di servizi e forniture, e peraltro in questi termini viene correttamente richiamato anche dalla disposizione transitoria.

La questione che si pone è dunque se il principio del cumulo alla rinfusa - che la disposizione transitoria legittima - debba trovare applicazione anche agli appalti di lavori.

Una prima risposta si trova proprio nella pronuncia del Consiglio di Stato 8767/2023 già richiamata. Questa pronuncia è infatti intervenuta in relazione a un appalto di lavori, e tutte le considerazioni in essa contenute - prima fra tutte quella relativa alla legittimità della disposizione di interpretazione autentica - sono state operate in relazione a questa tipologia di appalto.

Appare quindi evidente che il giudice amministrativo ha ritenuto che la previsione del comma 2 – bis, ancorché riferita esplicitamente ai soli appalti di forniture e servizi – abbia un’applicazione generalizzata, che si estende anche agli appalti di lavori. Il principio del cumulo alla rinfusa ha quindi portata generale, e i consorzi stabili possono farne applicazione anche qualora operino nel settore dei lavori.

Questa conclusione - desumibile empiricamente dai contenuti della pronuncia del Consiglio di Stato - trova peraltro conferma alla luce di considerazioni di carattere logico – sistematico.

Il consorzio stabile è infatti un istituto che opera trasversalmente nel settore dei contratti pubblici, e non trova differenziazioni in relazione alla specifica tipologia di appalto per il quale può essere utilizzato.

Le sue modalità di funzionamento non variano a seconda che si tratti di un appalto di servizi e forniture piuttosto che di lavori. In tutti e tre gli ambiti la qualificazione, seppure è disciplinata da regole diverse, risponde a una logica comune, che è quella di assicurare che i soggetti che partecipano alle gare abbiano la capacità di eseguire le relative prestazioni.

Nel momento in cui viene affermato un principio fondamentale ai fini della qualificazione dei consorzi stabili come quello del cumulo alla rinfusa, non si ravvisano ragioni valide per escluderne l’applicabilità anche agli appalti di lavori. Il fatto che la disposizione transitoria faccia riferimento solo agli appalti di forniture e servizi dipende dalla formulazione originaria della norma oggetto di interpretazione, ma non può considerarsi argomento idoneo a escludere gli appalti di lavori dall’applicazione di un principio che permea le modalità operative dei consorzi stabili, la cui ratio e il cui funzionamento sono i medesimi in relazione a tutte le tipologie di appalto.

La disciplina del D.lgs. 36/2023

La conclusione sopra riportata riceve indiretta conferma dalla disciplina sulla qualificazione dei consorzi stabili contenuta nel Dlgs 36, nella misura in cui la stessa può essere letta anche come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Il nucleo centrale di questa disciplina è contenuto nella disposizione del comma 2 dell’articolo 67. Nello specifico, la lettera a) si riferisce agli appalti di servizi e forniture mentre la lettera b) si riferisce agli appalti di lavori.

Nonostante una diversa formulazione letterale – dovuta alla necessità di tener conto delle differenti modalità del regime di qualificazione per i servizi e le forniture da un lato e per i lavori dall’altro – il principio affermato è il medesimo. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti dalle imprese consorziate sono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Sia negli appalti di forniture e servizi che negli appalti di lavori è quindi ammesso il così detto cumulo alla rinfusa, in relazione a tutti indistintamente i requisiti di qualificazione.

Per comprendere pienamente l’impatto di questa previsione, la stessa va coordinata con altre due previsioni. La prima è quella contenuta nel successivo comma 4 (sostanzialmente analoga a quella del Dlgs 50), che disciplina le modalità attraverso le quali il consorzio può concretamente operare. È infatti stabilito che il consorzio stabile può eseguire le prestazioni o con la propria autonoma struttura di impresa o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Il successivo comma 8 detta invece una previsione specifica con riferimento agli appalti di lavori. Viene stabilito che ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione Soa, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono comprovati dal consorzio sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate. A maggior chiarimento, viene specificato che il consorzio acquisisce la qualificazione in una determinata categoria di lavorazioni per una classifica corrispondente alla sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese consorziate

In sostanza, anche ai fini dell’ottenimento dell’attestazione Soa vale il principio del cumulo alla rinfusa, che consente al consorzio stabile di qualificarsi sommando tutti indistintamente i requisiti posseduti dalle imprese consorziate.

Volendo sintetizzare l’insieme di queste previsioni, la strada tracciata dal legislatore del Dlgs 36 appare chiara. Il consorzio stabile può partecipare alle gare attraverso due diverse modalità:

a) in via autonoma, ciò partecipando e successivamente eseguendo le prestazioni con la propria struttura di impresa, e in questo caso potrà cumulare ai fini della qualificazione per gli appalti di servizi e forniture i requisiti posseduti dalle imprese consorziate, mentre per gli appalti di lavori il cumulo sarò avvenuto a monte ai fini dell’ottenimento dell’attestazione Soa;

b) indicando in sede di gara una o più imprese consorziate ai fini dell’esecuzione dei lavori, senza necessità che questa/e impresa/e sia/siano in possesso dei requisiti di qualificazione o dell’attestazione Soa richiesti, in quanto potrà usufruire dei requisiti del consorzio, a loro volta valutati secondo il principio del cumulo alla rinfusa.