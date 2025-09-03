Consorzi stabili, giudici allineati sulla stretta al «cumulo alla rinfusa» dei requisiti

L’istituto dei consorzi stabili ha rappresentato, fin dalla sua introduzione con la legge Merloni, uno snodo discusso della disciplina dei contratti pubblici. La sua funzione mutualistica e la peculiare autonomia soggettiva hanno da sempre posto interrogativi sul piano applicativo, in particolare con riguardo al cosiddetto cumulo alla rinfusa dei requisiti di qualificazione.

Il Dlgs. 209/2024, correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), ha profondamente inciso sulla materia...