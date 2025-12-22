Consorzi stabili, no all’esecuzione dei lavori da parte della consorziata non qualificata
In un recente parere di precontenzioso, l’Anac esclude questa possibilità, ribadendo che la qualificazione è funzionalmente ancorata al soggetto che materialmente esegue le prestazioni
Con il parere di precontenzioso n.482 del 10 dicembre 2025, l’Autorità nazionale anticorruzione affronta il tema dell’esecuzione di lavori da parte dell’impresa consorziata non qualificata, chiarendo che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024 alla disciplina dei consorzi stabili, nei contratti pubblici di lavori non è più consentito affidare l’esecuzione delle prestazioni a una consorziata priva dei requisiti di qualificazione prescritti, neppure quando il consorzio...
