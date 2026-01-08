Consorzi stabili, ok alla sostituzione in corsa dell’impresa esecutrice

Nel corso di esecuzione di un contratto, il consorzio stabile può sostituire una consorziata esecutrice, anche se non indicata in sede di offerta, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis e che ciò non comporti una modifica della proposta tecnico-economica. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2914/2025, che si riferisce a una procedura di gara indetta sotto la vigenza del Dlgs n. 50/2016, ma applicabile anche al nuovo codice ...

