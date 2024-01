Consulta: l’irretroattività della norma peggiorativa si estende anche ai contratti pubblici La Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2024, ha affermato che il principio è “generale” e non vale solo per il diritto penale. Ed ha bocciato la Finanziaria 2001 nella parte in cui - retroattivamente - escludeva l’operatività delle maggiorazioni Ria dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993