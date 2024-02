Consulta, legittima l’Imu indeducibile dall’Irap

Ires e Irap sono due imposte diverse per natura e per sostanza. Di conseguenza il fatto che l’indeducibilità totale dell’imposta municipare dall’Ires fosse illegittima non comporta lo stesso problema in fatto di imposta regionale sulle attività produttive.

Su questi presupposti la Corte costituzionale, nella sentenza n. 21/2024 redatta da Luca Antonini e depositata il 20 febbraio ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sul tema dalla Corte di giustizia tributaria di Torino...