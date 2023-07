Consulta, nessun dubbio sul diritto del convivente di fatto a fruire del congedo per grave disabilità di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La Corte ha deciso su un ricorso promosso da un lavoratore prima dell'entrata in vigore del Dlgs 105/2022









Il decreto legislativo 105/2022 in materia di materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha riformulato la disciplina del congedo straordinario per l'assistenza del familiare con disabilità grave introducendo, tra i soggetti individuati in via prioritaria per la concessione del congedo, anche il «convivente di fatto», ex articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile...