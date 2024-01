Contabilità Accrual, necessaria un’accelerazione anche sulla formazione degli operatori

L’avvio nel 2024 della sperimentazione per la contabilità Accrual molto probabilmente non ci sarà. Dei tre obiettivi caratterizzanti la milestone M1C1-108 della Riforma 1.15 del Pnrr, due sono già definiti: il Quadro Concettuale ed il Piano dei Conti multidimensionali ma il terzo obiettivo, risulta ancora in fase di completamento, ed è costituito dal set di standard contabili (ITAS) conformi alle indicazioni EUROSTAT/EPSAS. Lo Standard Setter Board ha previsto l’emanazione complessivamente di diciotto...

