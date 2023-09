Contest «Futuro&Giornalismo», via alle candidature di El&E

Per celebrare i suoi primi 70 anni di vita, Il Sole 24 Ore Radiocor vuole coinvolgere i giovani iscritti alle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che abbiano dei corsi attivi o conclusi nell'anno in corso 2023, offrendo loro la possibilità di partecipare al contest "Futuro&Giornalismo", che ha il fine di raccogliere contributi utili a inquadrare il ruolo del giornalismo d'agenzia nel contesto attuale, a fotografare i repentini cambiamenti del mondo economico finanziario e, in particolare, come la tecnologia e l'avvento della A.I. impatteranno sull'informazione.

Gli studenti che rispettano i criteri previsti potranno partecipare al contest scegliendo uno fra i temi proposti e inviando il materiale previsto entro il 1 ottobre prossimo.



I temi

Questi sono i tre temi individuati sui quali si potranno elaborare le proposte da candidare al premio:

1) Notizie d'agenzia e ruolo dell'intelligenza artificiale, quali le opportunità e quali i rischi. Come cambierà il lavoro di Agenzia con l'arrivo dell'AI, come l'organizzazione interna delle redazioni, il rapporto con i fruitori, gli strumenti di divulgazione?

2) Il giornalista d'agenzia tra Social network, multimedialità e informazione finanziaria: come sono cambiati e come cambieranno linguaggi e competenze.

3) Il ruolo dell'agenzia stampa in un futuro sempre più iperconnesso e disintermediato. Credibilità, valore del brand, autorevolezza della testata.



Gli elaborati prevedono un testo scritto al quale associare, in modo facoltativo, un podcast e/o un file video. I partecipanti saranno valutati da una Giuria presieduta da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e di Radiocor. I 3 lavori risultati vincitori saranno premiati in occasione dell'evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Radiocor, che si terrà l'8 novembre a Milano presso la sede di Borsa Italiana e potranno poi essere pubblicati su una o alcune delle piattaforme digitali del Gruppo 24 Ore. La giuria si riserverà inoltre la facoltà di assegnare uno Stage da tenersi presso Il Sole 24 Ore nel 2024.



