Conti in crescita per Condotte 1880

Segnali di rilancio per la società che ha acquisito le grandi opere della storica Condotte d’acqua: ricavi 2024 a quota 160,4 milioni

di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

Condotte 1880, impresa soggetta a direzione e coordinamento di Tiberiade Holding (un’immobiliare che fa capo alla famiglia Mainetti), che dal luglio 2023 ha assorbito il ramo d’azienda di costruzione di grandi opere della storica Società Italiana per le Condotte d’Acqua (in amministrazione straordinaria dal 2018), ha finalmente depositato il bilancio 2024 evidenziando un esercizio di grande crescita.

L’assemblea dei soci dello scorso 19 dicembre ha approvato infatti un conto economico che mostra una...

