Conti, obblighi, qualità: così la prima verifica sui servizi pubblici locali di Stefano Pozzoli e Marco Rossi

Entro fine anno il debutto del check up da pubblicare e da inviare all'Anac









Andamento economico, qualità e rispetto del contratto di servizio sono i contenuti essenziali dell’obbligo di verifica periodica della gestione dei servizi pubblici locali, da assolvere per la prima volta entro il 31 dicembre (articolo 30 del Dlgs 201/2022).

L’adempimento riguarda i Comuni sopra i 5mila abitanti e gli altri enti competenti, in relazione all’ambito o bacino di servizio.

Trattandosi della primo scadenza, restano dubbi, anche legati al perimetro applicativo, dato che non tutti gli indicatori previsti, a cui è necessario riferirsi anche nella ricognizione, sono stati elaborati.

In primo luogo occorre individuare il perimetro di riferimento, costituito dai servizi di rilevanza economica «affidati», il che esclude i servizi in economia o affidati da enti d’ambito o altri soggetti, anche loro destinatari della disposizione

Ancora, occorre qualificare i servizi oggetto di ricognizione, da cui sono esclusi gli strumentali e quelli privi di rilevanza economica. Per individuarli si può fare riferimento all’elencazione nel manuale della Trasparenza dei servizi pubblici locali.

Rispetto ai contenuti, l’articolo 30 indica anzitutto il concreto andamento economico del servizio, così da verificarne marginalità e sostenibilità. A questo scopo possono essere impiegati gli indicatori del decreto direttoriale del Mimit (Ebitda, Ebit, Dscr...). È chiaro che occorre evitare un’eccessiva frammentazione, concentrandosi sulla società che gestisce il servizio a meno che non si tratti di una multiutility.

La norma richiede l’analisi del profilo qualitativo, anche qui facendo riferimento alle indicazioni del Mimit, anche se si limita a indicare quali servizi parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico, con criteri però estendibili ad altri servizi. È evidente che – trattandosi della prima applicazione – è possibile che molte informazioni non siano specificamente “costruite”, con la conseguenza che sarà necessario avvalersi degli elementi disponibili in vista delle tappe successive.

Occorre anche verificare il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, per controllare eventuali inadempienze o sanzioni: in questo caso si deve dare conto dell’adempimento/inadempimento degli obblighi.

Accanto ai profili del singolo servizio, la ricognizione deve focalizzare l’attenzione sui rapporti con gli enti affidanti, evidenziando i risultati e gli oneri in capo a questi ultimi, derivanti dalle decisioni di affidamento. Dovranno essere specificati i benefici ma anche le spese sostenute, in una logica di verifica di impatto sulle Pa delle scelte operate in ordine alla gestione dei servizi.

La ricognizione va adottata «contestualmente» alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex articolo 20 Tusp). Per i servizi in house, la verifica costituisce «appendice» del provvedimento di revisione periodica (presuntivamente mutuandone il meccanismo sanzionatorio). In questo secondo caso la collocazione è coerente con la previsione dell’articolo 17, comma 5 del Dlgs 201/2022, secondo cui nel provvedimento di razionalizzazione periodica è necessario annualmente dare conto delle ragioni che giustificano il mantenimento dell’affidamento in house pure in funzione dei risultati conseguiti.

La ricognizione deve essere pubblicata senza indugio (articolo 31) sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessa contestualmente all’Anac. La verifica periodica ha una valenza anche prospettica, visto che è un elemento per la scelta del modello gestionale (articoli 14 e 17).