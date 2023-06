Conto annuale, alert della Ragioneria sull'adeguamento degli stipendi al nuovo contratto di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Link utili Verifiche ad ampio spettro per l'organo di revisione

Arrivano con le Faq alcuni importanti chiarimenti in merito per gli enti locali









Con la circolare n. 23/2023, la Ragioneria generale dello Stato (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 12 giugno) ha diffuso le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale relativo al 2022. Per supportare le pubbliche amministrazioni nella compilazione dell'adempimento, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato in questi giorni, sul proprio sito, nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti in merito agli enti locali.

Il primo chiarimento...