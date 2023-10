Contratti, nessun diritto di proroga per l’appaltatore di Stefano Usai

Il Tar Emilia Romagna ribadisce che la previsione inserita negli atti di gara non equivale a un diritto di prolungare la durata dell’appalto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’attivazione della proroga programmata costituisce solo un mero interesse di fatto se l’amministrazione opta per l’esecuzione immediata della prestazione una volta individuato il nuovo aggiudicatario. In questo senso si è espresso il Tar Emilia Romagna, sez. I, n. 281/2023.

La vicenda

Alla pretesa del ricorrente di azionare la proroga del contratto (a suo vantaggio) in luogo di una esecuzione anticipata delle prestazioni con il nuovo aggiudicatario, il giudice replica evidenziando che la previsione, fin dagli atti di gara, della possibilità di differire il termine di scadenza del contratto non determina un autentico diritto.

Più nel dettaglio, in sentenza si rammenta come la giurisprudenza abbia ripetutamente evidenziato che la “proroga tecnica” del rapporto contrattuale (ex art. 106, comma 11 del pregresso Codice e ora ai sensi dell’articolo 120 comma 10 del nuovo Codice), “non può essere considerata un diritto dell’operatore uscente”. Non solo, la circostanza che la proroga sia stata correttamente prevista non obbliga la stazione appaltante (il Rup) a preferirla, come nel caso di specie, all’esecuzione anticipata delle prestazioni del contratto.

In sentenza si legge che la staziuone appaltante. non “è tenuta a reputare preferibile rispetto all’affidamento in via di urgenza al nuovo operatore (v. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2022 n. 467; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2019 n. 11594)”.

Anzi, sottolinea il giudice, nel periodo emergenziale, alla proroga, con il pregresso affidatario, in realtà si fa preferire la previsione relativa all’esecuzione in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, prevista dall’art. 8 del DL 76/2020 (applicabile agli appalti avviati ante efficacia del nuovo Codice e tutt’ora per i contratti del Pnrr/Pnc).

La proroga

In relazione alla proroga tecnica, si segnala, “un certo orientamento giurisprudenziale” (v. Tar Abruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022 n. 51) secondo cui la stazione appaltante può determinarsi in totale autonomia circa se ricorrervi o meno ed il precedente “affidatario vanta sul punto un mero interesse di fatto e quindi una pretesa non tutelabile in sede giurisdizionale”.

Posizione di interesse eventualmente azionabile se la stazione appaltante non dovesse disporre – come invece avvenuto nel caso specifico -, “l’esecuzione anticipata del nuovo appalto” oramai aggiudicato.

La posizione vantata, pertanto, degrada ad un mero interesse di fatto, atteso che la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non può essere considerata neppure “una conseguenza diretta e automatica” nel caso eventuale “della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituirebbe quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata” (Tar Lazio, Roma, Sez. II, 7 ottobre 2019 n. 11594).

Non si può, per completezza, non citare sulla questione della proroga la posizione dell’Anac. L’autorità ribadisce un particolare rigore nell’attivazione della proroga programmata ribadito ripetutamente (in tempi recenti con il parere n. 42/2022).

Più nel dettaglio l’autorità rammenta che affinché la proroga “tecnica” possa ritenersi legittimamente disposta, devono ricorrere essenziali presupposti (e ciò vale anche in relazione alle previsioni del nuovo Codice, art. 120 comma 10):

• in primo luogo, l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto.

• la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

• la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto “ponte”);

• la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;

• l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente.

Il nuovo Codice, (art. 120, co. 11), prevede un’ulteriore fattispecie (diversa dalla proroga programmata) determinata da “oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto” per prevenire pericoli “per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”. Il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.