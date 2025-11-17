Contratto dirigenti, incentivi tecnici allargati anche ai segretari comunali

Aumenti del trattamento fondamentale da 184 a 230 euro al mese, e delle indennità di posizione da 689 a 3.653 euro all’anno. Possibilità nei capoluoghi di aumentare le indennità di posizione fino al 15% e negli enti metropolitani fino al 20%, e di aumentare fino al 20% la retribuzione di risultato negli enti complessi; Sono le principali novità dell’intesa 2022/24 sul contratto dei dirigenti delle funzioni locali per i segretari, che potranno ricevere anche gli incentivi per le funzioni tecniche....

