Contratto enti locali, binari separati per i premi di eccellenza

La preintesa del contratto degli enti locali relativo al triennio che va dal 2022 al 2024, nel recepire gli indirizzi forniti dal Comitato di settore, ha introdotto meccanismi di valorizzazione della valutazione al fine dell’erogazione del trattamento economico accessorio e delle progressioni economiche con opportune differenziazioni, che tengano conto della tipologia e dimensione degli enti.

In tale contesto si è resa necessaria una riscrittura della disciplina della differenziazione del premio individuale...