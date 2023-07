Contratto, con il nuovo codice firma in 60 giorni anche in presenza di ricorsi di Roberto Mangani

Il termine di sessanta giorni successivi all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per la stipula del contratto di appalto non ha natura perentoria ma sollecitatoria. Tuttavia, tale termine non può essere ritardato dalla stazione appaltante in misura eccessiva e senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni del ritardo. L'illegittimità del comportamento omissivo della stazione appaltante si rende evidente specie nei casi in cui il ritardo si estenda anche alla verifica in capo all'aggiudicatario...