Contratto, rafforzati i permessi per i dipendenti degli enti locali
Un ritocco alla vecchia disciplina viene operato anche sugli otto giorni dei permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami.
L’intesa sul contratto dei dipendenti delle Funzioni locali, firmata lo scorso 3 novembre, non trascura, al contrario, rafforza gli istituti contrattuali esistenti in materia di permessi.
In primo intervento si registra sul fronte sui permessi per la partecipazione alle assemblee sindacali.
Infatti, l’articolo 11 (che disapplica e sostituisce la disposizione contenuta nel contratto del 16 novembre 2022), oltre a prevedere in modo innovativo la facoltà delle stesse in modalità telematica, viene prevista...