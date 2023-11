Contributi 2023 sulle opere pubbliche nelle casse dei Comuni sciolti per mafia di Daniela Casciola

Tra i beneficiari anche Caivano per il quale è stato disposto l’immediato insediamento di una commissione straordinaria

Nelle casse dei Comuni sciolti per mafia oltre 18 milioni di euro previsti dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, da utilizzare per opere pubbliche. La Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale comunica che con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale 31 ottobre 2023, in corso di perfezionamento, è stato disposto il riparto, per l’anno 2023 finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento secondo l’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Le risorse, pari a complessivi euro 18.438.810, sono state assegnate ai Comuni che alla data del 31 ottobre 2023 si trovano nella situazione di scioglimento e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 maggio 2018.

Tra gli enti beneficiari del contributo è presente anche il Comune di Caivano per il quale a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 e nelle more dell’adozione del Dpr indicato dall’articolo 143 del Tuel, è stato disposto l’immediato insediamento di una commissione straordinaria.