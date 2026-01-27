Contributi a rendicontazione e riaccertamento dei residui tra correttezza contabile e sostenibilità finanziaria
Imputazione, rendicontazione e copertura degli investimenti alla luce del principio contabile e delle più recenti pronunce della Corte dei conti
Il mese di gennaio rappresenta, per gli enti territoriali, l’avvio delle operazioni preliminari ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. L’adempimento, di natura centrale nel sistema dell’armonizzazione contabile, consente di verificare la sussistenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e la corretta imputazione delle medesime secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.
Il quadro regolatorio è inserito nel principio contabile applicato concernente...
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel