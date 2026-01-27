Fisco e contabilità

Contributi a rendicontazione e riaccertamento dei residui tra correttezza contabile e sostenibilità finanziaria

Imputazione, rendicontazione e copertura degli investimenti alla luce del principio contabile e delle più recenti pronunce della Corte dei conti

di Corrado Mancini

Il mese di gennaio rappresenta, per gli enti territoriali, l’avvio delle operazioni preliminari ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. L’adempimento, di natura centrale nel sistema dell’armonizzazione contabile, consente di verificare la sussistenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate e la corretta imputazione delle medesime secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

Il quadro regolatorio è inserito nel principio contabile applicato concernente...

