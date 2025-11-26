Contributo previdenziale agli amministratori non dipendenti, l’ente paga solo su richiesta
Lo ha chiarito il Dipartimento Affari Interni Territoriali precisando che le eventuali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
Il ministero dell’Interno, con parere del 10 novembre 2025, fornisce un’importante precisazione sull’applicazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, con particolare riferimento ai casi, sempre più frequenti nella prassi, in cui amministratori locali non dipendenti richiedono il riconoscimento dei contributi previdenziali connessi allo svolgimento del mandato elettivo.
Il quesito esaminato trae origine dalla richiesta di un ex sindaco...