Amministratori

Controllo analogo congiunto, dall’Anac le regole di funzionamento del comitato

Ha il potere di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti, come quelli di programmazione, di straordinaria amministrazione e il bilancio preventivo

di Corrado Mancini

Nella prassi è diffuso l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci di società inhouse attraverso un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale, o loro delegati, con il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali (comitato di controllo e di coordinamento o assemblea dei sindaci). Questo organo di controllo munito di penetranti poteri di verifica preventiva e ablatori sulla gestione dell...

Correlati

Altri provvedimenti

Gli ultimi contenuti di Amministratori