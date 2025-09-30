Controllo analogo congiunto, dall’Anac le regole di funzionamento del comitato
Ha il potere di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti, come quelli di programmazione, di straordinaria amministrazione e il bilancio preventivo
Nella prassi è diffuso l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci di società inhouse attraverso un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun ente locale, o loro delegati, con il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali (comitato di controllo e di coordinamento o assemblea dei sindaci). Questo organo di controllo munito di penetranti poteri di verifica preventiva e ablatori sulla gestione dell...
