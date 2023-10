Controllo giurisdizionale sui conti, Sezioni riunite a presidio dell’effetto utile del Sec 2010 di Ettore Jorio

Una sentenza che metterà finalmente ordine. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti hanno depositato il 19 ottobre, la sentenza n. 17/2023/RIS (presidente e relatore Della Ventura, relatore Sucameli).

Il casus belli era alquanto complesso, atteso che era pervenuta all’attenzione del massimo grado della giurisdizione contabile una vasta serie di eccezioni pregiudiziali, anche di incostituzionalità. Tra le tante, una implicita di difetto di giurisdizione – sottostante a una di legittimità costituzionale - e una di carenza di interesse.

La fonte e il contenuto della decisione

Le articolazioni argomentative della sentenza sviluppano, sostanzialmente, lo schema ragionativo della sentenza della Corte di Giustizia europea pronunciata il 13 luglio 2023 (cause riunite C 363/21 e C 364/21, Ferrovienord e Federazione Italiana Triathlon).

Sulla base di “cosa interpreta” del giudice europeo, il Collegio è pervenuto alla disapplicazione dell’articolo 23-quater del decreto legge 137/2000, che aveva limitato i mezzi di tutela esperibili dalle parti, impedendo al giudice nazionale di far prevalere le norme europee con tutti i loro effetti.

Le Sezioni Riunite sono giunte, al riguardo, a una interessante conclusione a seguito di un laborioso percorso interpretativo anche delle indicazioni rese dalla Cgue, che ha:

chiarito quale è l’effetto utile del “sistema” del SEC 2010 (composto non solo dal regolamento Ue n. 594/2013, ma anche dalla direttiva n. 85/2011);

individuato un nucleo minimo di tutela giurisdizionale (principio di effettività);

demandato al giudice nazionale di verificare il superamento di due limiti ostativi, particolarmente connessi: al principio di auto-sufficienza del ricorso; al divieto di creazione di aree di insindacabilità giurisdizionale dei conti rilevanti per tali sistemi.

L’auto esecuzione delle norme

In secondo luogo, le Sezioni Riunite hanno messo in evidenza che il sistema di tutela giurisdizionale de minimis riguarda tutte le norme “self executing” della direttiva n. 85/2011, la quale dispone - senza alcuna necessaria intermediazione del legislatore domestico - ad esempio: l’obbligo di rispettare (articolo 3, paragrafo 1 ) il principio di competenza (Accrual, che nel nostro sistema, coincide con la competenza finanziaria potenziata) e l’obbligo di pubblicità.

Quanto al principio di auto-sufficienza del ricorso (punto 98 della sentenza della Cgue) è del tutto evidente che la norma disapplicata non consente al ricorrente di ottenere tutela sul piano del rispetto delle “regole numeriche” della direttiva (ma solo ai fini della spending review). In particolare, sul piano, della limitazione delle facoltà di indebitamento (articolo 4 della legge 243/2012), onerandolo a proporre doppi ricorsi con dubbia competenza giurisdizionale.

Uno screening necessario di giurisprudenze varie

Quanto al divieto di eliminare la tutela giurisdizionale per gli effetti unionali, la sentenza ripercorre norme e giurisprudenza di diritto interno, in particolare la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale e ben 31 sentenze della Corte di cassazione che evidenziano che non esiste una riserva di competenza generale e di annullamento del giudice amministrativo e che in materia di giurisdizione esistono invece:

1) la competenza generale in materia di contabilità pubblica della Corte dei conti;

2) il principio di tassatività che obbliga il legislatore e l’interprete a organizzare e leggere le disposizioni processuali secondo il loro palese significato, nel rispetto del principio di certezza.

Di grande interesse è l’apparato argomentativo che rigetta le questioni di costituzionalità, avvalendosi delle più recenti sentenze della Consulta (sentenza n. 67/2022), che ha sancito un ritorno alla dottrina precedente della doppia pregiudizialità limitata (sentenza n. 170/1984).

Sulla scorta di quanto evidenziato, le Sezioni Riunite hanno ritenuto del tutto evidente che l’articolo 11, comma 6, del Codice di giustizia contabile ha lasciato immutata la materia di cognizione ed esclusività. Di conseguenza, l’articolo 23-quater del Dl 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, va necessariamente disapplicato in quanto ha il solo e unico scopo di limitare la cognizione delle Sezioni Riunite «ai soli effetti della normativa nazionale che impone obblighi, facoltà, sanzioni, in merito al potere di spesa degli enti inseriti in elenco, al giudice competente per materia sarebbe (pertanto) precluso di giudicare ad altri fini, tra cui, in particolare, sugli effetti europei». Il tutto con relativo divieto dello stesso di disporre l’annullamento dell’elenco (SEC 2010), «ovvero di effettuare un accertamento negativo e vincolante dello status eurounitario di “amministrazione pubblica” (mediante disapplicazione anche agli effetti Ue)».

L’effetto e l’onnicomprensività dei destinatari

La norma va pertanto disapplicata, perché in chiaro contrasto con il principio di autosufficienza e il divieto del legislatore di precludere il sindacato sugli effetti euro-unitari.

L’intero decisum a valere quindi per:

- l’Istat che ha stilato l’elenco annuale (articolo 1 della legge 196/2009) per addivenire alla formazione del “conto economico consolidato” delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, lettere b) e c) della legge 243/2012; articoli 10 e 21 della legge 196/2009),

- che per il Mef (in merito agli obblighi di monitoraggio e di stimolo delle attività di correzione delle autorità di bilancio (articolo 7 della legge 243/2012, nonché articoli 14, comma 1, lettera a) e 17, commi 3, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 196/2009).

Concludendo, non può essere sottaciuto che la sentenza ha infine accertato la sussistenza del controllo pubblico sul ricorrente a mente del SEC 2010; ha rinviato la definitiva decisione a seguito del completamento degli adempimenti istruttori di rito, che per la prima volta, chiama in causa, direttamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che deve fornire elementi sul carattere «economicamente significativo» della tariffa autostradale.