Convenzioni Comune-privati, per le opere a scomputo serve la gara
Il chiarimento Anac: non è possibile considerarle prestazioni gratuite, si tratta di appalti
L’Autorità Anticorruzione, con il parere di funzione consultiva del 22 dicembre 2025, n. 55, ha affrontato il tema della assoggettabilità al codice dei contratti dell’accordo procedimentale stipulato tra amministrazione comunale e soggetto privato, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, che preveda, quale effetto dell’intesa, il riconoscimento di utilità urbanistiche in favore del privato e, quale controprestazione, l’impegno di quest’ultimo alla realizzazione di opere pubbliche a propria...
