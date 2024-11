Correttivo, Anac chiede più concorrenza e il rispristino del rating di impresa

Non è andata giù all’Autorità Anticorruzione la cancellazione improvvisa del rating di impresa, assente nelle bozza entrata in Consiglio dei ministri il 21 ottobre e arrivata solo con l’ultima versione del Correttivo appalti. Tramite il presidente Giuseppe Busìa, ascoltato oggi in audizione al Senato, in vista del parere richiesto al Parlamento sullo schema di decreto governativo, l’Anac ha chiesto di ripristinare il sistema di valutazione della reputazione delle imprese. L’Autorità, sia pur tra ...

