Corte conti, il Comune non può cedere spazi assunzionali all’Ato

In relazione al quesito posto da un sindaco, la Corte dei conti, Sezione di controllo Marche, con la delibera n. 106/2024, ha chiarito che non è permesso ai Comuni cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La Sezione ha precisato, nello specifico, che l’articolo 7, comma 6, della legge regionale Marche n. 24/2009, ai sensi...