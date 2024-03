Corte conti: i Comuni senza bilancio non possono sottoscrivere il contratto integrativo

L’assenza del bilancio di previsione relativo all’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa rappresenta un ostacolo insormontabile per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, rendendo di fatto impossibile la conclusione definitiva del contratto integrativo. Questa è la conclusione principale emersa dal parere della Sezione di Controllo per la Regione siciliana (deliberazione n. 81/2024) in risposta a una richiesta di chiarimenti sulla disciplina da applicare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi