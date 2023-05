Corte dei conti, debutta il nuovo controllo sugli enti dissestati riportati nel radar del controllo finanziario di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il questionario si sofferma sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'Osl









A partire dal bilancio di previsione 2023-25 i revisori dovranno inviare alla Corte dei conti, in una specifica sezione, un monitoraggio speciale per gli enti in dissesto. La novità è stata inserita nelle linee guida e nel questionario allegati alla deliberazione n. 7/2023 appena varata (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 19 maggio).

Le domande mirano innanzitutto a riportare nel radar del controllo finanziario gli enti dissestati, mettendo a disposizione delle Sezioni regionali di controllo un...