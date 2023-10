Corte conti, disavanzo da coprire entro legislatura di Anna Guiducci

Il vincolo della durata residua della consiliatura prevale sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione, il vincolo della durata residua della consiliatura prevale sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo. In sintesi, è questa l’interpretazione espressa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Ligura che, nella deliberazione n. 114/2023, punta il dito sulla modalità di recupero triennale del disavanzo di amministrazione 2021 registrato da un comune i cui organi amministrativi scadono nell’esercizio 2023. Tale modalità di recupero, sostengono i magistrati, sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’Allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 che stabilisce la possibilità di ripiano del disavanzo di amministrazione negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e comunque non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente a oggetto il piano di rientro dal disavanzo. In caso di una consiliatura/legislatura regionale che termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, cita il suddetto Principio contabile, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. Nel caso di specie, la situazione si sarebbe inoltre aggravata con il peggiormanto del disavanzo registrato alla chiusura dell’esercizio 2022.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 30/2016/QMIG, aveva interpretato l’articolo 188 del Tuel riconoscendo l’assenza di impedimenti giuridico-contabili all’adozione del ripiano pluriennale anche nel caso in cui gli esercizi compresi nel bilancio di previsione superassero la consiliatura e coincidessero con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione.Tuttavia, sostengono i magistrati liguri, il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 7 settembre 2020 ha successivamente modificato, tra gli altri, il punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, espressamente specificando che, ove la consiliatura dovesse avere scadenza precedente rispetto agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, il disavanzo deve essere recuperato entro il più breve termine della consiliatura. Lo stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione si pone in linea peraltro con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (Corte costituzionale nn. 107/2016, 6/2017, 18/2019, 115/2020 e 235/2021).