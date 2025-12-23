Corte conti, l’Anm attacca la riforma in arrivo

Quest’anno non saranno solo i deputati a dover tornare a Roma fra Natale e Capodanno. Perché mentre a Montecitorio si ratificheranno le scelte sulla manovra, il Senato è convocato per il voto finale alla riforma della Corte dei conti.

Il voto finale è atteso il 27 dicembre, per evitare una nuova proroga dello scudo erariale, quello che fin qui ha impedito di aprire fascicoli contestando danni erariali per colpa grave e non per dolo. La riforma della Corte, scritta nel Ddl proposto dall’allora capogruppo...